Raylarda yerli güç: Milli tren setlerinde bir haftada 4 teslimat

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, demir yolu ağını genişletirken aynı zamanda bu ağda kullanılacak her bir aracı ve bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek için demir yolu sanayisini güçlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda TÜRASAŞ tesislerini yenileyip üretim kapasitesini artırdıklarının altını çizen Uraloğlu, yıl içinde 16 E5000 milli elektrikli lokomotif ile 100'ü askeri tank taşıma olmak üzere 673 yük vagonunu teslim ettiklerini ifade etti.

Uraloğlu, milli elektrikli tren ve banliyö tren setlerinin seri üretimine başladıklarını anımsatarak, yıl sonuna kadar 10'uncu elektrikli tren setini TCDD Taşımacılık'a, 8'inci milli banliyö setini de Gaziantep Büyükşehir Belediyesine gönderecekleri bilgisini paylaştı.

Son bir haftada da TÜRASAŞ'ın, milli elektrikli trenin 6'ncı ve milli banliyö treninin 5'inci setleri ile E5000 milli elektrikli lokomotifin 15 ve 16. setlerini teslim ettiğine işaret eden Uraloğlu, "TÜRASAŞ, üretimde rekora koşuyor. Sadece son bir haftada yerli ve milli olarak ürettiğimiz iki tren setini ve iki lokomotifi teslim ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, ayrıca Sakarya'da kurulacak hızlı tren fabrikasındaki çalışmaları 2026'da tamamlamayı hedeflediklerini de kaydetti.