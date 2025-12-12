DEM Parti heyetinden Devlet Bahçeli'ye ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan, Buldan, Devlet Bahçeli ve heyetine teşekkür ederek, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

2 Aralık tarihinde İmralı'da yaptıkları görüşme ve daha sonrasında yaşanan tartışmalara dair Bahçeli ve heyetini bilgilendirdiklerini belirten Buldan, şöyle devam etti;

Sürecin geldiği aşamaları konuştuk; bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da istişarelerde, görüş alışverişinde bulunduk. Çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli bir görüşme oldu, bunu ifade etmek isterim. Sürecin geldiği aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ve yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır; bunu özellikle ifade etmek istiyoruz.

Şimdi bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli’ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi belirttik ve kendilerinin katkılarını istedik. Zaten Sayın Bahçeli’nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına yürekten inanıyoruz. Bu noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

"Her cümlesine imzamı atıyorum"

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullandı.