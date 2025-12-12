Açık 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.12.2025 17:40

2024 Eurovision birincisi Nemo, İsrail'in katılımına tepki olarak ödülünü iade edecek

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri gönderecek.

2024 Eurovision birincisi Nemo, İsrail'in katılımına tepki olarak ödülünü iade edecek
[Fotograf: Reuters]

Nemo, kararını, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Yarışmadan aldığı deneyimden minnettar olduğunu belirten Nemo, artık bu ödülün rafında durmaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Nemo, "Eurovision, birlik, kapsayıcılık ve tüm insanlar adına haysiyet için var olduğunu söylüyor ve bu değerler, bu yarışmayı benim için çok anlamlı kılıyor ancak BM'nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail'in yarışmaya devam etmesi, bu idealler ile EBU'nun (Avrupa Yayın Birliği) aldığı kararlar arasında açık çelişki olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

EBU'nun, şarkı yarışmasının politik olmadığını ısrarla savunmasına rağmen, yarışmanın ciddi suçlarla itham edilen bir devletin imajını yumuşatmak uğruna defalarca kullanıldığını vurgulayan Nemo, şunları kaydetti:

"Bütün ülkeler çekildiğinde, bir şeylerin yanlış olduğu belli olmalı. Bu yüzden ödülü, net bir mesajla Cenevre'deki EBU genel merkezine göndermeye karar verdim. Sözünüzün eri olun. Sahnede kutladığımız değerler, sahne dışında var olmuyorsa, en güzel şarkılar bile anlamsız hale gelir. Söz ve eylemlerin birbiriyle uyumlu olduğu anı bekliyorum, o zamana kadar bu ödül sizin."

İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda Eurovision'dan çekilme kararı almıştı

İsveç'in Malmö kentinde 2024'te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, mayısta yaptığı açıklamada, İsrail'in bu yılki organizasyona katılmasına karşı olduğunu ve dışlanması çağrısını desteklediğini söylemişti.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

EBU Genel Kurulu'nda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

ETİKETLER
ABD Instagram Eurovision
Sıradaki Haber
Hamas, insani durumun düzelmediği Gazze'de "soykırımın farklı araçlarla sürdüğünü" duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:35
Araştırma: İklim değişikliği hayvanlardan bulaşan hastalıkları etkileyebilir
18:32
AB, e-ticarette dışarından gelen küçük paketlerden 3 avro vergi alacak
18:26
Alarm çalmadan önce uyanıyor musunuz? Milisaniyelik uyanışın sebebi ne?
18:21
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak bir çalışma yürüteceğiz
18:05
Gazze'de etkili olan fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ