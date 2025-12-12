UNICEF, Gazze'de sadece bu hafta soğuk nedeniyle 5 yaş altı 2 çocuğun öldüğünü bildirdi

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de çocuklar için durumun son derece vahim olduğuna işaret eden Pires, son birkaç gündür Gazze Şeridi'nde etkili olan güçlü fırtınalar nedeniyle çoğunluğu çocuk 800 binden fazla Gazzelinin sel riski altında olduğunu söyledi.

Pires, "Sadece bu hafta bile soğuk hava nedeniyle ölen bebek veya 5 yaş altı 2 çocuk hakkında raporlar gördük. Yardımların daha hızlı ulaştırılması ve kış nedeniyle çocuk ölümlerinin önlenmesi konusunda ders almadığımız açıkça görülüyor. Ekiplerimiz, ailelere elinden geldiğince destek sağlamak için sahada. Ancak yine de önlenebilir nedenlerden ölmeye devam eden Gazze'deki en savunmasız çocukları topluca ihmal ediyoruz." diye konuştu.

İsrail yetkilileri tarafından bazı malzemelerin girişine izin verilmediğini belirten Pires, bunlar arasında su tankerleri için yedek parçalar, jeneratörler, su sistemlerini onarmak ve arıtmak için gerekli malzemelerin yer aldığını kaydetti.

Pires, "Tüm bu malzemelerin Gazze Şeridi'ne acilen girişine izin verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Gazze'de ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 82 çocuğun öldürüldüğünü ifade eden Pires, bunun da şok edici bir durum olduğunu vurguladı.