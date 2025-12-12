ABD'nin Washington eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Washington eyaletinde günlerdir süren sağanak, eyalet genelinde taşkınlara ve sele neden oldu.

Şiddetli yağışların ardından çok sayıda ev sular altında kalırken, köprüler ve kara yolları kullanılamaz hale geldi.

Bazı aileler çatılarda mahsur kalırken, en az 2 ev sel sularının aşındırması sonucu temellerinden koparak yıkıldı.

Eyalet genelinde "acil durum" ilan edilirken, sel ve taşkınlardan etkilenen on binlerce kişi için "tahliye emri" verildi.

"Şu anda tarihi bir durumla karşı karşıyayız"

Washington Valisi Bob Ferguson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Halkı tahliye talimatlarına uymaya davet eden Ferguson "Eyaletimizde birçok kişinin geçmişte önemli sel felaketleri yaşadığını biliyorum. Ancak şu anda tarihi bir durumla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, "sel ve toprak kaymalarının felaket boyutuna ulaşabileceği" uyarısında bulundu.

Washington eyaletinde arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

78 bin kişi için "tahliye emri"

ABD'nin Seattle şehrinin kuzeyindeki tarım bölgesinde yer alan Skagit Nehri havzasında yaklaşık 78 bin kişi için "tahliye emri" verildi.

National Water Prediction Service, Skagit ve Snohomish nehirlerinin "tarihi seviyelere yükseldiğini", bazı noktalarda "önceki rekorların aşıldığını" bildirdi.

Skagit Nehri yakınlarındaki Concrete kasabasında sel baskınları yaşanırken, bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.

Yollar sel ve heyelan sebebiyle kapandı

Seattle'ın doğusunda, 90 numaralı eyaletler arası otoyolun bir bölümü heyelan nedeniyle kapandı.

Otoyoldaki araçların ağaç gövdeleri, dallar, çamur ve sular altında kaldığı görüldü.

Eyaletin birçok bölgesinde köprüler tamamen su altında kalırken, 410 numaralı eyalet kara yolu dahil bazı ana yollar kullanılamaz hale geldi.

Tren seferleri iptal edildi, sınır geçişe kapatıldı

ABD-Kanada sınırı yakınında sular altında kalan Sumas, Nooksack ve Everson kentlerinde geniş çaplı tahliyeler yapılırken, Sumas'taki sınır geçişe kapatıldı.

Seattle ve Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulunan Vancouver şehri arasındaki tren seferleri askıya alındı.

Sumas Belediye Başkanı Bruce Bosch, kentin 4 yıl aradan sonra yeniden büyük bir kısmının yüksek su seviyesi nedeniyle "yıkıma uğradığını" söyledi.