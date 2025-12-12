İsrail'in, Eurovision'a katılmaması için 600 binden fazla imza toplandı

Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz'da, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından imza kampanyası başlatıldı.

Tüm yayıncılara ve Avrupa Yayın Birliğine (EBU) hitaben yapılan açıklamada, "İsrail'in katılımına karşı acilen sesinizi yükseltmenizi talep ediyoruz. Yayıncılar, Rusya'ya yaptıklarını İsrail'e de yapmalı. İsrail hükümeti, Gazze'deki sivillere yönelik acımasız saldırılarını sonlandırıp, gazetecileri ve ailelerini hedef almayı bırakıp, uluslararası insani hukuka uymaya başlayana kadar İsrail'in katılımını yasaklamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma, ateşkese rağmen her gün devam eden saldırılarına rağmen İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verildiği, bu yüzden Eurovision'u boykot etme kararı alan ülkelerin bulunduğu hatırlatıldı.

Organizatörlerin kararı değiştirmesi için daha fazla ülkenin bu yolu izlemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, hemen yarışmadan çekilmeleri için ulusal yayıncılara baskı uygulanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Filistinlilere yönelik apartheid ve acımasız zulüm devam ederken, İsrail'in şarkı ve ışıklarla suçlarını örtbas etmesine izin veremeyiz. Gelecek yıl, İsrail'e Eurovision yok, onların suçlarına ortaklık yok." denildi.

İmza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 609 bin kişi katıldı.

EBU, 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti. EBU Genel Kurulu'nda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmasından kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.