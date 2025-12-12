TİKA, Sri Lanka'daki sel mağdurlarına yardım malzemesi ulaştırdı

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketinin ardından harekete geçen TİKA, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım çalışması başlattı.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi işbirliğinde hazırlanan ve içerisinde temel gıda ürünleri ile acil ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 3 bin yardım kolisi, başkent Colombo’da düzenlenen törenle Afet Yönetim Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Teslim törenine Türkiye’nin Colombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut ile TİKA Güney Asya Masası sorumluları Tuba Özütok ve Kazım Karabacak katıldı.

Büyükelçi Turgut, törende yaptığı konuşmada, Sri Lanka halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye’nin dost ve kardeş ülkelerin zor zamanlarında yanlarında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi Genel Direktörü Sampath Kotuwegoda ise Türkiye'nin zamanında sağladığı yardımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

"Acılarını yürekten paylaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKA Başkanı Abdullah Eren, Sri Lanka’daki gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti;

Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin en ağır hissedildiği ülkelerden biri olan Sri Lanka’da yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini derin bir hüzünle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda, TİKA olarak Büyükelçiliğimizle koordinasyon içinde gelişmeleri yakından takip ediyor; kardeş Sri Lanka halkının yaşadığı bu zor günlerde acılarını yürekten paylaşıyoruz. Rabb'im insanlığı her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin.

Yardım kolilerinin, selden en çok etkilenen bölgelerdeki ailelere dağıtımının sürdüğü, proje ile afet sonrası toparlanma sürecine katkı sunulmasının hedeflendiği bildirildi.