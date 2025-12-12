Parçalı Bulutlu 8.3ºC Ankara
Dünya
AA 12.12.2025 14:22

Japonya'da 2025'in "ruh halini" yansıtan yazı karakteri "ayı" oldu

Japonya'da, 2025'in "ruh halini" yansıtan yazı karakteri, ülkede giderek artan ayı saldırıları ve hükümetin bu konudaki önlemlerini temsilen "ayı" anlamındaki "kuma" oldu.

Japonya'da 2025'in "ruh halini" yansıtan yazı karakteri "ayı" oldu
[Fotograf: Reuters]

Doğu Asya ülkesi Japonya'da, her aralık ayında "ülke genelinde yılın sosyal ruh halini ve modunu" anlatan popüler bir Çin yazısı (Kanji) karakteri seçiliyor.

Japonya Kanji İstidat Test Vakfı, Kyoto kentindeki tarihi Kiyomizu Tapınağı'ndaki etkinlikte, binlerce karakterli Kanji alfabesinden seçilen "yılın yazı karakterini" açıkladı.

Vakıf, posta ve internet yoluyla yapılan kamuoyu anketlerinde kullanılan 190 bine yakın oy neticesinde "2025'in Kanjisi" olarak "ayı" anlamlarındaki "kuma" karakterini seçti.

Tapınağın Budist Başrahibi Mori Seihan 1,5 metre uzunluğunda ve 1,3 metre genişliğindeki "waşi" kağıdına, büyük bir kaligrafi fırçasıyla "kuma" karakterini çizdi.

Ülkede artan ayı saldırılarına değinen Mori, "Kurbanların huzur içinde yatması için dua ediyorum. Bence bu, sorunları ciddiye almamız gerektiğinin bir hatırlatıcısı" dedi.

Karakter seçiminde, 2025 boyunca ülke genelinde artan ayı saldırıları ile Tokyo hükümeti ve yerel yönetimlerin bu saldırılarla mücadele için aldığı önlemlerin etkili olduğu belirtildi.

Japonya
