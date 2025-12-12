Hamas, insani durumun düzelmediği Gazze'de "soykırımın farklı araçlarla sürdüğünü" duyurdu

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'de etkili olan fırtına ve evlerin yıkılmasının ardından yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kasım, "Gazze'deki fırtına ve bunun sonucunda evlerin yıkılmasının ardından hayatını kaybedenlerin olması (İsrail'in) soykırım felaketinin devamıdır." ifadesini kullandı.

Uluslararası sistemin Gazze'ye yardım ulaştırmak için "aciz kaldığına" vurgu yapan Kasım, uluslararası toplumun Gazze'deki Filistinlilere uygulanan ablukayı kırmada da başarısız olduğunu aktardı.

Kasım, "Gazze'de çadırların sular altında kalması, soğuk hava ve evlerin yıkılması nedeniyle ölümlerin yaşanması soykırımın farklı araçlarla devam ettiğini doğruluyor." açıklamasında bulundu.

Hamas Sözcüsü, Gazze'de yeniden inşa sürecinin bir an önce başlatılması ve konut ihtiyacının karşılanması üzerinden soykırıma son verilmesi için tüm tarafların ciddi çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'de etkili olan soğuk hava, şiddetli yağışlar ve Byron fırtınası derme çatma çadırlarda temel ihtiyaçların yokluğunda hayat mücadelesi veren Filistinlilerin acıların artırıyor.

İsrail saldırılarında hasar alan birçok bina fırtınanın etkisiyle çöktü ve can kayıplarına yol açtı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Cibaliya'da İsrail ordusunun bombardımanı nedeniyle zarar gören bir binanın fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre Gazze'de fırtına nedeniyle 10 Aralık'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselmişti.

Ateşkese rağmen insani koşullar kötüleşiyor

10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in yardım kamyonlarının girişine uyguladığı ağır kısıtlamalar nedeniyle Gazze’deki insani koşullar düzelmedi.

Bu durum, ateşkesin insani protokollerinin açık bir ihlali olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık iki yıl süren saldırılar boyunca on binlerce çadır doğrudan ya da dolaylı bombardımanlarla zarar gördü, bazıları ise yaz sıcağı ve kış rüzgarları nedeniyle tamamen yıprandı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlatıp iki yıl sürdürdüğü saldırılarda, 70 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 170 binden fazlası yaralandı.

İsrail saldırıları boyunca, Gazze’nin sivil altyapısının yüzde 90’ı tahrip olurken, maddi kayıpların ilk hesaplamalara göre 70 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.