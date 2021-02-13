Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi: 2 ağır yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara istikametinde seyreden Ömer Arslan idaresindeki gıda konteyneri yüklü tır, Küçük Melen mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Ağaçları devirerek yaklaşık 300 metre sürüklenen tır, otoyolun diğer istikametine geçmek üzereyken durdu.
Polis ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü ile yanındaki Ercan Malak, ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumu ağır
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle her 2 istikametteki birer şerit trafiğe kapatılırken aracın kaldırılması ve temizlik çalışması sonrası ulaşım normale dönecek.
Etiketler: Trafik Kazası
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