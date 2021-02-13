Artvin’den Antalya’ya giden yolcu otobüsü, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesindeki jandarma ekiplerince kontrol noktasında durdurularak tüm yolcuların HES kodu kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde 2 yolcunun HES kodunun riskli olduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından İl Salgın Denetim ekiplerine haber verildi.

Otobüs, jandarma ve salgın denetim ekiplerince 2 personel ve aralarından bir engellinin ve çocuklarında bulunduğu 29 yolcusuyla birlikte Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi acil servise götürüldü.

31 yolcu karantinaya alındı

Burada koronavirüs testi veren 31 kişi, daha sonra Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilerek karantina altına alındı.

Salgın denetim ekipleri, HES kodu riskli çıkan kişilere ve yolculara toplamda 8 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca otobüsün ait olduğu firma hakkında da idari işlem başlatıldı.