Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu'da dalgaların boyu 3 metreyi aştı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu’nun Fatsa ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. 3 metreyi aşan dalgalar, kayalıkları aşıp karayoluna ulaştı.
Karadeniz’de şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu.
Dalgalar, Sahil Caddesi Balıkçı Barınağı mevkiinde kıyılara zarar verdi.
Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede karayolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı.
[Fotoğraf: İHA]
Dalgalar nedeniyle yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı. Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı.
Dalgalar 3-4 metreye yükseldi
Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 3-4 metre yükseldiği görüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı.
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