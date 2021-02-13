Osmaniye Mahallesi Kuğu Caddesi'nde üzerindeki bir site içerisinde bulunan 7 katlı binanın 4'üncü katındaki Leman Yıldız'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplayınca içeride kalan ev sahibi Yıldız ve apartmanda bulunan 2 kişi, ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.