Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de apartman yangını: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye Mahallesi Kuğu Caddesi'nde üzerindeki bir site içerisinde bulunan 7 katlı binanın 4'üncü katındaki Leman Yıldız'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplayınca içeride kalan ev sahibi Yıldız ve apartmanda bulunan 2 kişi, ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.
Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
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