İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor. İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan teröristin 2017'de terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylece 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 22'ye yükseldi.