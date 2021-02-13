Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yöntemiyle 1 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. İkna çalışmaları sonucu 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl teslim olan terörist sayısı 22'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor. İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Teslim olan teröristin 2017'de terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylece 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 22'ye yükseldi.
Etiketler: Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
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