İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta yasa dışı yollarla temin edilen uyuşturucu maddenin, il genelinde piyasaya sürülme hazırlığında olunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarmanın yaptığı çalışmada, şüpheliler H.T. ve H.S.'nin uyuşturucu maddeyi sakladıkları adres ile sevkiyatta kullandıkları araç tespit edildi. Ekipler, yaptıkları operasyonda, H.T. ve H.S.'yi yakaladı.

2 kişi tutuklandı

Evde yapılan aramada, dedektör köpek "Vadi", çamaşır makinesinde, yatak odasındaki dolapta ve evin çeşitli noktalarında saklanan 21 kilogram eroin, H.S.'nin kullandığı araçta yapılan aramada dedektör köpek "Atak" ise paketlenmiş vaziyette 35 kilogram toz esrar buldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.