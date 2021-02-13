Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Suriye vatandaşı 10 zanlının terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Terör örgütüne kuryelik yaptıkları belirlendi

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Ankara'daki faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbarat ve TEM şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda zanlıların geçmiş dönemde Suriye'de PYD/YPG adına kuryelik ve iş birlikçilik yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı, aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.