Terör soruşturmasında 10 şüpheliden 9'u yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG lehine faaliyetlerde bulundukları belirlenen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, zanlılardan 9'u yakalandı.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Suriye vatandaşı 10 zanlının terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Terör örgütüne kuryelik yaptıkları belirlendi
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Ankara'daki faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbarat ve TEM şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda zanlıların geçmiş dönemde Suriye'de PYD/YPG adına kuryelik ve iş birlikçilik yaptıkları bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı, aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.