Trakya'da sıcaklık, Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisiyle hissedilir şekilde düştü.

Edirne'de hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesiyle, su biriken yollarda ve tarlalarda buzlanma oluştu.

Kentteki bazı süs havuzları da buz tuttu. Polis ekipleri buzlanma oluşan güzergahlarda önlem aldı.

Soğuk havanın etkisiyle Edirne'nin meşhur ayazı da etkisini gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde dün 6 derece olan sıcaklık, bugün sıfırın altında 5 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle kentteki birçok süs havuzu buz tuttu.

Belediye ekipleri buzlanma oluşan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Yarın kar yağışı bekleniyor

Meteorolojik tahmine göre, soğuk hava dalgasının yarın Karadeniz üzerinden gelecek sistemle birleşmesi ve kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklıkların biraz daha düşeceği tahmin ediliyor.

Pazar ve pazartesi günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]