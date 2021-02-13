Ömerli ve Dargeçit kırsalında, teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesi için Eren-5 Operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu" gerçekleştirdi.

Operasyonda, taşlar arasına gizlenmiş 14 ayrı noktada depo belirlendi.

Depolarda yapılan aramada, 1000 gram plastik patlayıcı, 50 elektrikli fünye, 26 ateşleme düzeneği, iki araç telsizi, mühimmat, tıbbi malzeme, örgütsel doküman ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve depolar kullanılamaz hale getirildi.