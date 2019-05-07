Nükleerden arındırma konusunda bir adım atması beklenen Kuzey Kore, son günlerde denediği kısa menzilli füze denemeleriyle bölgede endişeleri artırıyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, konu ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore’nin derhal nükleerden arındırılması gerektiği konusunda Trump’la tamamen anlaştıklarını söyledi.

Abe, "Kuzey Kore’ye verdiğimiz yanıtla ilgili olarak, Başkan Trump’a her konuda tamamen katılıyorum. İlerlemek için, ABD ile Japonya birlikte yanıt verecek, birlikte cevap verme konusundaki tekil bir anlayışa tamamen katılıyorum" dedi.

Trump ise yaptığı açıklamada, Abe ile Kuzey Kore hakkında konuştuğunu ve Kuzey Kore’nin yeni silah testleriyle nükleerden arındırma diyalogunun geleceğine dair şüpheleri artırdığını söyledi.

Sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajda Trump, Abe ile yaptığı konuşmayı “çok iyi bir konuşma” olarak nitelendirdi ancak başka bir ayrıntı vermedi.

Just spoke to Prime Minister Abe of Japan concerning North Korea and Trade. Very good conversation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2019

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore ordusu, cumartesi günü yerel saatle 09.06 ila 09.27'de, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin bu eyleminin ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşmüş ve bu durumu "ihtiyatlı şekilde" ele alma konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze ateşlemesinin “çok endişe verici” olduğunu belirten Güney Kore ise, Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'nda askeri gerginliği şiddetlendirecek hareketlerini durdurması konusunda uyarmıştı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yaptığımız incelemeler, Kuzey Kore'nin (dün) yeni bir tür taktik güdümlü silahlar ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibre çoklu roket ateşleyici sistemleri denediğini gösteriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Reuters