Nükleerden arındırma konusunda bir adım atması beklenen Kuzey Kore, son günlerde denediği kısa menzilli füze denemeleriyle bölgede endişeleri artırıyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, konu ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore’nin derhal nükleerden arındırılması gerektiği konusunda Trump’la tamamen anlaştıklarını söyledi.

Abe, "Kuzey Kore’ye verdiğimiz yanıtla ilgili olarak, Başkan Trump’a her konuda tamamen katılıyorum. İlerlemek için, ABD ile Japonya birlikte yanıt verecek, birlikte cevap verme konusundaki tekil bir anlayışa tamamen katılıyorum" dedi.

Trump ise yaptığı açıklamada, Abe ile Kuzey Kore hakkında konuştuğunu ve Kuzey Kore’nin yeni silah testleriyle nükleerden arındırma diyalogunun geleceğine dair şüpheleri artırdığını söyledi.

Sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajda Trump, Abe ile yaptığı konuşmayı “çok iyi bir konuşma” olarak nitelendirdi ancak başka bir ayrıntı vermedi.

Just spoke to Prime Minister Abe of Japan concerning North Korea and Trade. Very good conversation!