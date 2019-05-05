Güney Kore, Kuzey Kore'nin dün sabah saatlerinde Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlediği birden fazla "tanımlanamayan (kısa menzilli) füze" arasında, "yeni" taktik güdümlü silahlar ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibre çoklu roket ateşleyici sistemlerle fırlatılmış roketler olduğunu iddia etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yaptığımız incelemeler, Kuzey Kore'nin (dün) yeni bir tür taktik güdümlü silahlar ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibre çoklu roket ateşleyici sistemleri denediğini gösteriyor" denildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin denize düşmeden önce 70 ila 240 kilometre uçtuğu ifade edildi.

"Balistik füzeler olduğunu söylemek için erken"

Askeri yetkililer, taktiksel silahların balistik füzeler olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Kuzey Kore ordusu, yerel saatle 09.06 ila 09.27'de, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

ABD ve Güney Kore Dışişleri Bakanları görüşmüştü

Kuzey Kore'nin bu eyleminin ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşmüş ve bu durumu "ihtiyatlı şekilde" ele alma konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA ise, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, dün yapılan "vuruş tatbikatı"nı yerinde izlediğini duyurmuştu.

Haberde, tatbikatın amacının, Kuzey Kore savunma güçlerinin ürettiği çoklu roket fırlatıcılar ve taktiksel güdümlü silahların performansını test etmek olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA