Hindistan’ın doğu sahillerinde etkili olduktan sonra yönünü Bagladeş’e çeviren Fani kasırgasında şu ana kadar 12 kişi yaşamını yitirdi.

Fani kasırgasının vurduğu bölgelerde bine yakın ev zarar görürken, Hindistan ve Bangladeş’te 2,4 milyon kişinin evlerinden tahliye edildiği tahmin ediliyor.

Fani kasırgası beraberinde sel felaketini de getirdi. Şiddetli rüzgâr ağaçları köklerinden söktü.

Kasırganın vurduğu bölgelerde, balıkçı tekneleri ve gemilerin barınakta bırakılmaları konusunda uyarılar yapılırken, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Fani kasırgası, geçtiğimiz cuma günü Hindistan'ın doğu sahillerini vurmuş ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Kaynak: TRT Haber