NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin, "Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir." ifadesini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Zorlu güvenlik sınamalarının olduğu bu dönemde NATO müttefikleri Türkiye ile dayanışma içindedir." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin, "Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir." ifadesini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...