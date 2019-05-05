Dünya

Stoltenberg: NATO müttefikleri Türkiye ile dayanışma içindedir

05 Mayıs 2019 Pazar 11:04 - Son Güncelleme 05 Mayıs 2019 Pazar 11:18

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Zorlu güvenlik sınamalarının olduğu bu dönemde NATO müttefikleri Türkiye ile dayanışma içindedir." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin, "Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir." ifadesini kullandı. Ayrıntılar gelecek...

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