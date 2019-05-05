Kuzey Makedonya'da 1 milyon 808 bin 131 seçmen, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar sürecek.

6. kez düzenleniyor

Seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan Stevo Pendarovski ve Gordana Silyanovska Davkova ülkenin 5. cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor. Halen görevde bulunan Corge İvanov 2 dönemdir ülkenin cumhurbaşkanı.

Seçmenler 80 belediye ve başkent Üsküp dahil 3 bin 480 merkezde oy kullanırken, yurt dışında ise 32 noktada sandıklar kuruldu.

Mahkumlar, yurt dışında yaşayanlar ve engelli ile hasta olanlar ise oylarını dün verdi.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana 6. kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, 5 yıllığına görev yapacak yeni cumhurbaşkanı seçilecek.

Seçimin 21 Nisan'daki ilk turunda resmi sonuçlara göre, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki mevcut hükümet koalisyonu tarafından desteklenen Stevo Pendarovski oyların yüzde 42,81'ini, ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde oluşturulan ittifakın desteklediği Gordana Silyanovska Davkova da yüzde 42,25'ini almıştı.

İlk tura katılım yüzde 41,67

Arnavut siyasi partilerinden Arnavutlar İçin İttifak ve BESA Hareketi tarafından desteklenen Arnavut kökenli aday Blerim Reka'nın oy oranı ise yüzde 10,6'da kalmıştı.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın en az yüzde 40 olması gerekiyor. Seçimin ilk turuna katılım yüzde 41,67 olarak gerçekleşmişti.

Yeterli katılım oranına ulaşılamaması durumunda ise, 40 gün içinde yeniden seçim takviminin ilan edilmesi gerekiyor.

Katılım oranını düşürmek için anayasa değişikliği veya mecliste cumhurbaşkanını seçme gibi seçeneklerin de değerlendirilebileceği vurgulanan bu durumda, yeni cumhurbaşkanının seçilmesine kadar görevi meclis başkanının yürüteceği belirtiliyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un görevi 12 Mayıs'ta sona eriyor.

Diğer yandan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuyla Ohri ve Novo Selo belediyelerinde de başkanlık seçiminin ikinci turu yapılacak.

Kaynak: AA