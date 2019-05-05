Cezayir'de halk ayaklanması nedeniyle kısa süre önce istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ve 2 eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın gözaltına alındığı belirtildi.

En-Nehar televizyon kanalının haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika gözaltına alındı. Haberde, konuyla ilgili başka bilgi yer almadı.

"Eski iki İstihbarat Teşkilatı Başkanı gözaltında"

"İsrail Hakkında Her Şey" isimli internet sitesinin haberinde de ülkenin eski İstihbarat başkanları Muhammed Medin ile Beşir Tartag'ın son dönemdeki faaliyetleri dolayısıyla gözaltına alındığı aktarıldı.

Haberde, Medin ile Tartag'ın başkentte, İstihbarata bağlı bir merkezde sorgularının devam ettiği ifade edildi.

Eski Cezayir Savunma Bakanı Halid Nizar 29 Nisan'da yaptığı açıklamada Said Buteflika'nın, gösteriler sırasında Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih'in görevden alınması ve olağanüstü hal ilan edilmesi konusunda kendisiyle görüştüğünü belirtmişti. Nizar, Said Buteflika'nın fiili cumhurbaşkanıymış gibi kendisiyle iletişim kurduğunu da dile getirmişti.

Medin, Eylül 2015'te 25 yıllık İstihbarat Başkanlığı görevinden alınmış ve yerine Tartag atanmıştı. Tartag da geçen ay görevinden el çektirilmişti.

Buteflika gitti, protestolar devam ediyor

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, devam eden protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi Cumhurbaşkanı'ndan ziyade kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu.

Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyor.

Cezayir sokaklarında Buteflika'nın istifasından sonra, "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep geniş katılımlı kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.

Kaynak: AA