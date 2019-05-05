İsrail ordusunun Filistinli gruplarca atılan roketleri gerekçe göstererek dünden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda tablo ağırlaşıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırıların gece boyunca devam ettiği, sabah saatlerinde de bölgeye yönelik hava bombardımanının sürdüğü ifade edildi.

Gazze'deki Filistinli grupların da İsrail tarafına dün sabahtan bu yana 430'den fazla roket attığı ifade edilen açıklamada, atılan roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemince imha edildiği dile getirildi.

Bölgede gerilim devam ederken İsrail ordusu Gazze sınırına yakın birliklerine takviye gönderme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, zırhlı bir birliğin Gazze sınırına gönderildiği kaydedildi.

Gazze'deki yıkım gün ağırınca ortaya çıktı

İsrail her ne kadar Kassam ve İslami Cihad'a ait hedefleri vurduklarını, sivilleri hedef almadıklarını iddia etse de Gazze'deki kaynaklar bu iddiayı yalanlıyor.

Gazze'deki Filistinli kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana devam eden İsrail saldırılarında sivillere ait birçok evin yanı sıra 3 atölye ve bir cami vuruldu.

Açıklamada, sivillere ait 7 binanın vurulduğu ve bu binaların tamamen yıkıldığı belirtilirken, 4 evin de roket saldırısına maruz kaldığı ifade edildi.

Vurulan hedeflere yakın bazı bölgelerde çok sayıda evin de hasar gördüğü dile getirilirken, El-Mustafa isimli bir caminin de bombalandığı kaydedildi.

İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım gün ağarınca ortaya çıktı.

Öte yandan Filistinliler, İsrail saldırılarında yıkılan evlerinden ve ofislerinden sağlam kalan eşyalarını yıkıntıların arasında çıkarmaya çalıştı.

Yaralı sayısı 65'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısı 65'e yükseldi. Dünden bu yana devam eden saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuştu.

Gazze Şeridi'nden dün sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana yapılan barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olmuştu.

Atılan roketler nedeniyle de bir İsrailli ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

Kaynak: AA