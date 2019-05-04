İsrail güçleri tarafından Gazze'deki AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yapıldı.

AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile birlikte binayı boşalttı. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.

Anadolu Ajansı çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı'nın bürosunun da bulunduğu bir binayı vurdu. Ayrıntıları Mustafa Fatih Yavuz Kudüs'ten aktardı.https://t.co/0i26CfE6DE pic.twitter.com/D0izWjWkVy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2019

Öte yandan, AA ofisindeki personelin saldırıyı 3 dakika önceden fark ettiği ve binayı boşalttığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: En sert şekilde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklama ile, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Altun, "Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz." dedi. Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz.



Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz.



Yüz akımız @anadoluajansi ailesine geçmiş olsun. https://t.co/LnigN1PZ8F — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 4, 2019

Çavuşoğlu: İsrail saldırganlığının yeni göstergesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter adresi üzerinden, "Binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail’in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur. Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur. Dünyada tek kalsak bile Filistin davasını sonuna kadar savunacağız." mesajını paylaştı.

#Gazze’deki @AnadoluAjansi binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. #İsrail’in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur. Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur. Dünyada tek kalsak bile Filistin davasını sonuna kadar savunacağız. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 4, 2019

Bakan Varank'tan, AA Genel Müdürü Kazancı'ya geçmiş olsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İsrail ordusunun AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla AA Genel Müdürü Kazancı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül'den AA'ya geçmiş olsun

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Filistin hükümetinden ilk açıklama

Filistin Hükümetinden de "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır." açıklaması yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

Saldırılarda 1'i bebek, 1'i hamile olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, önceki yıllarda da bir çok basın kuruluşuna ait binayı hedef almıştı.

Kaynak: TRT Haber