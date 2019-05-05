İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı vurdu.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı saldırının ardından açıklama yaptı.

Kazancı, İsrail ordusunun, AA'nın Gazze'deki ofisine akşam saatlerinde bir hava saldırısı düzenlediğini hatırlatarak çalışanların, saldırıdan kısa süre önce binayı terk etmesinin can kaybını önlediğini belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze'deki AA ofisini ve çalışanlarını doğrudan hedef aldığının son derece açık olduğunu vurgulayan Kazancı, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansına ve çalışanlarına yapılan bu saldırı, özgür basına ve kitlelerin haber alma hürriyetine yapılmış bir saldırıdır. İsrail'in bu saldırısı, Filistin'de gazetecilere ve medya kuruluşlarına yapılan ilk saldırı da değildir. Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki bu saldırılar bizi yıldıramaz. Filistin ve Gazze'deki ekiplerimizle Anadolu Ajansı, Filistin'in haklı mücadelesini ve İsrail saldırganlığını tüm dünyaya aktarmaya kesintisiz devam edecektir.

İsrail'in sivillere, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik pervasızca saldırıları boyut değiştirmiş ve artık medya kuruluşlarına, basın özgürlüğüne, dünyanın haber alma hakkına yönelmiştir. Geçmişteki saldırılar karşısında gerekli tepkilerin verilmemesi, pervasızlığın bariz nedenlerinden biridir. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarını İsrail saldırganlığı karşısında net bir tutum sergilemeye, ortak tepki vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. Zira Anadolu Ajansına yönelik bu saldırı karşısındaki suskunluk, İsrail'in başka basın kuruluşlarını hedef almasının önünü açacaktır. Basın özgürlüğü konusunda duyarlı olduğunu iddia eden ancak saldırı İsrail'den geldiğinde suskunluğa gömülen uluslararası kuruluşlardan samimi tepki beklediğimizi özellikle ifade ediyoruz."

Kazancı, Gazze ofisinde çalışan Ajans çalışanlarına ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara teşekkür

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, saldırı sonrasında kendisini arayarak AA ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlara, Filistin hükümeti yetkililerine, duyarlılık gösteren kurum, kuruluş ve vatandaşlara yürekten şükranlarını ifade etti.

Kazancı, "Tekrar ifade etmeliyim ki Anadolu Ajansı, dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin ve Gazze'de de çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürecektir. Kamuoyunun hızlı ve doğru şekilde bilgilendirilmesi için Ajansımız fedakar çalışanlarıyla görevini her şart altında ifa etmeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

TRT'den AA'ya destek

Anadolu Ajansı'na bir destek de TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'den geldi.

Eren, saldırıyı kınadı, Anadolu Ajansı'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İnsanlığa karşı suç işlemeye devam eden İsrail ordusunun Gazze’deki Anadolu Ajansı ofisini roketlerle hedef almasını şiddetle kınıyorum.



Etkili haberciliği ile bir dünya markası olan, mazlumların sesini dünyaya duyuran @anadoluajansi ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. https://t.co/1qEuVMdlBJ — ibrahim eren (@ibrahimeren) May 4, 2019

Kaynak: AA