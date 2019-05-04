MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Bugün aldığımız iki ayrı kara haber yüreklerimizi kavurdu,milletimizi acıya ve yasa boğdu. Teröristler bir kez daha vatan evlatlarımıza kast etti. Ancak yılgınlığa düşmek,yeise kapılmak,yorgunluk emaresi göstermek söz konusu değildir, aksini düşünenler boş bir hayalin içindedir. Suriye’nin Azez Bölgesi’nde PKK/YPG’li canilerle çıkan çatışmada bir yüzbaşımız şehit olurken, bir binbaşımız da yaralandı. Hakkari sınırındaki bir üs noktasına caniler tarafından Irak’ın Kuzeyinden yapılan hava atışı sonucunda 3 Mehmedimiz şehit, birisi de yaralandı.

"4 kahramanımızın daha şehit düşmesimilletimizi derin bir üzüntüye sevk etti"

Berat Gecesi 4 kahramanımızın şehadetinden sonra bugün 4 kahramanımızın daha şehit düşmesi elbette milletimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Bilinsin ki, terörle mücadelenin amansız ve acımasız şekilde sürdürülmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur.

"Bekamıza hançer sallayan insanlık canavarlarını tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi"

Canımıza kast eden, bekamıza hançer sallayan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne nifak ve zehir saçan, kandan ve karanlıktan beslenen insanlık canavarlarını tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi, hatta mukaddes bir ödevdir.

"Desteğimiz tam ve eksiksizdir"

Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır.

"Milli beka can pahasına da olsa korunacaktır"

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Başımız sağolsun, vatan ve millet sağolsun. Unutulmasın ki, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecektir. Milli beka can pahasına da olsa korunacaktır.

Kaynak: TRT Haber