Kuzey Kore ordusunun, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşlemesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump paylaştığı mesajında, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ülkesinin büyük ekonomik potansiyelinin tamamen farkında olduğuna inandığını belirterek, "O (Kim) ayrıca, onunla olduğumu biliyor ve bana verdiği sözden dönmek istemiyor. Anlaşma gerçekleşecek!" ifadelerini kullandı.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!