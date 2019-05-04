Kuzey Kore ordusunun, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşlemesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump paylaştığı mesajında, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ülkesinin büyük ekonomik potansiyelinin tamamen farkında olduğuna inandığını belirterek, "O (Kim) ayrıca, onunla olduğumu biliyor ve bana verdiği sözden dönmek istemiyor. Anlaşma gerçekleşecek!" ifadelerini kullandı.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2019

Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi

Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap, Genelkurmay Başkanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Kuzey Kore ordusunun, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşlediğini açıklamıştı.

Füzelerin suya inmeden önce yaklaşık 200 kilometre mesafe kat ettiği aktarılmıştı.

Güney Kore ise, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze ateşlemesinin “çok endişe verici” olduğunu belirterek, Kuzey Kore'ye, Kore Yarımadası'nda askeri gerginliği şiddetlendirecek hareketlerini durdurması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Güney Kore ayrıca, Pyongyang'ın son hareketinin Korelerarası askeri anlaşmaya aykırı olduğunu da belirtmişti.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen ikinci zirveden bir sonuç çıkmamıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

Kaynak: TRT Haber