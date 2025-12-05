Puslu 11ºC Ankara
AA 05.12.2025 11:00

Sosyal medyada sahte banka reklamı veren 20 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde, sosyal medyada sahte banka reklamı vererek düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 20 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada sahte banka reklamı veren 20 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden sahte banka reklamları vererek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların kişisel bilgilerini toplayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin, bir kısmı yabancı şahıslar adına kayıtlı hatlar vasıtasıyla vatandaşları banka görevlisi gibi aradıkları, düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları aktarıldı.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

İstanbul Sosyal Medya Dolandırıcılık
