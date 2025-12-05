Hafif Yağmurlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.12.2025 21:31

ABD Başkanı Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verildi

ABD Başkanı Donald Trump'a, 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, dünya barışına yaptığı katkılar dolayısıyla "FIFA Barış Ödülü" takdim edildi.

ABD Başkanı Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verildi

ABD Başkanı Trump, Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, alanında ilk kez verilen bir barış ödülüne layık görüldü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kura çekimi öncesinde sahnede Trump'a ödülünü takdim ederken, ABD Başkanı'nın yaklaşık 1 yıllık görev süresinde dünyanın birçok noktasındaki bazı savaşların sona erdirilmesinde ana rol oynadığını söyledi.

Infantino, FIFA'nın ilk kez verdiği "FIFA Barış Ödülü"nün, dünya barışına yaptığı katkılar nedeniyle Trump'a takdim edildiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump da barış ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki savaştan Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalara kadar çeşitli örnekler vererek, "Milyonlarca hayatın kurtulmasını sağladık. Bu ödül benim için büyük bir onur." dedi.

Trump, bu süreçteki desteği için ailesine ve Dünya Kupası'ndaki ortaklıkları için Kanada ile Meksika liderlerine ayrı ayrı teşekkür ederken, "Dünya şu anda daha güvenli bir yer." diye konuştu.

FIFA, geçen ay kamuoyuna yaptığı açıklamada, dünya barışına katkı yapan bir kişiye ilk kez "FIFA Barış Ödülü" verileceğini bildirmişti.

ETİKETLER
Donald Trump FIFA ABD
Sıradaki Haber
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:46
2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika'nın liderleri sembolik kura çekiminde buluştu
21:41
BM: İşgal altındaki Batı Şeria'da bu yıl günde ortalama 5 saldırı gerçekleştirildi
21:25
2026 MEB-EKYS Yazılı Sınavı'nın konu dağılımı belli oldu
21:07
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
20:17
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
19:15
Vakıflar Kanunu Resmi Gazete'de
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ