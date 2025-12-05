Netflix, Warner Bros Discovery'yi 82,7 milyar dolara almak için anlaştı

Netflix ve Warner Bros. Discovery’dan yapılan ortak açıklamada, her iki şirketin Netflix'in WBD’yi film ve televizyon stüdyoları dahil olmak üzere hisse başına 27,75 dolar karşılığında satın almak için anlaştığı belirtildi.

Satın alma işleminin nakit ve hisse senedi şeklinde gerçekleşeceğinin aktarıldığı açıklamada, Netflix’in WBD hissesi başına 27,75 dolar nakit ödeyeceği ifade edildi. Bu rakam, WBD’nin değerini 72 milyar dolara çıkarırken, borçlar dahil satın alma değeri 82,7 milyar dolar olarak açıklandı. WBD hissedarlarına yaklaşık 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi verilmesi de planlanıyor.

Satın alma sadece WBD'nin film ve televizyon stüdyolarını değil, aynı zamanda streaming hizmeti HBO Max'i de içeriyor.

Söz konusu satın alma işleminin gerekli izinlerin alınmasının ardından 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Satın alma anlaşmasının, film sektöründe yeni bir dev şirket oluşturması ve tekelleşme tartışmalarını artırması bekleniyor. İki şirketin birlikte dünya çapında yaklaşık 450 milyon abonesi bulunuyor.

Bazı ABD'li yetkililer, söz konusu satışın gerçekleşmesi durumunda, Netflix'in dijital yayın piyasasında "çok güçlü" hale geleceğine dair endişelerini dile getirmişti.

Daha önce Time Warner adıyla faaliyet gösteren WBD, 2016’da AT&T tarafından 85 milyar dolara satın alınmış, 2022’de Discovery Inc. ile birleşmişti

Yüksek borcu bulunan WBD'nin satılması, dijital dönüşümle sarsılan medya sektöründe son yıllarda hız kazanan birleşme trendinin yeni bir örneği olarak görülüyor.

Netflix'in yanı sıra, medya şirketleri Paramount, Skydance ve Comcast da satın alma teklifi sunmuştu. Son yıllarda küresel eğlence sektörüne yönelik büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştiren Suudi Arabistan Varlık Fonu’nun da (PIF) WBD’yi satın almak için devreye girdiği iddia edilmişti.