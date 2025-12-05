Puslu 11ºC Ankara
AA 05.12.2025 10:59

Hac ek kayıt başvurularında bugün son gün

2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular bugün sona eriyor.

Hac ek kayıt başvurularında bugün son gün
[Fotoüraf: AA Arşiv]

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süresi bugün bitecek.

Ek kayıt sırası gelen hacı adaylarının işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

