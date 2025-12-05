Üzerine düşen ışığın yüzde 99.87'sini yutan en siyah kumaş üretildi

Cornell Üniversitesi'nden mühendisler ve tasarımcılar, şimdiye kadar kayıtlara geçen en kara kumaşı ürettiklerini duyurdu. Bu kumaş, yüzeyine çarpan ışığın neredeyse tamamını (yüzde 99.87'sini) hapsederek ultra-kara bir görünüm sağlıyor.

Sıradan boyaların ötesine geçen bu etki, malzemenin nanometrik ölçekte yeniden yapılandırılmasıyla elde edildi. Öncelikle beyaz merinos yünü, sentetik melanin polimeri olan polidopamin ile boyandı. Ardından kumaş, bir plazma odasına yerleştirilerek nanofibril adı verilen mikroskobik yapılarla oyuldu.

Fiber bilimci Hansadi Jayamaha'ya göre, "Işık, temel olarak bu nanofibriller arasında yansıyıp dışarı çıkmak yerine yakalanıyor. Ultra-kara etkiyi yaratan da budur."

İlham kaynağı: Kuş tüyleri

Bu etkileyici yapı, Yeni Gine ve Kuzey Avustralya'ya özgü olan Muhteşem Tüfek Kuşu'ndan (Magnificent Riflebird) ilham alınarak geliştirildi. Erkek Tüfek Kuşu'nun göğsündeki parlak mavi-yeşil renk, ultra-kara tüyleriyle dikkat çekici bir kontrast yaratır.

Yeni kumaş, kuşun doğal karalığını bile geride bırakıyor. Kuşun tüyleri belli bir açıdan bakıldığında yansıtıcı hale gelirken, bu kumaş 60 dereceye kadar açılarda bile ışık emme gücünü koruyabiliyor.

Bu kumaşın kullanım alanı sadece laboratuvarla sınırlı kalmayacak. Bir moda tasarım öğrencisi, bu kumaşı Tüfek Kuşu'nu onurlandırmak için merkezinde parlak mavi-yeşil bir nokta bulunan, kademeli olarak kararan bir elbise tasarımında kullandı.

Bu kumaş, Vantablack ve MIT'nin karbon nanotüp malzemesi kadar kara olmasa da, yaratıcılarına göre diğerlerine kıyasla çok daha kolay ve ucuz bir şekilde seri üretilebilir olmasıyla öne çıkıyor.