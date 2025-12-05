Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.12.2025 13:40

UNIFIL: İsrail'in Lübnan'a son saldırıları BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini bildirdi.

UNIFIL: İsrail'in Lübnan'a son saldırıları BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal ediyor

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Caba, Mahruna, Baraşit ve El-Mecedil beldelerine hava saldırıları düzenlediğinin gözlemlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu saldırılarla BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiği belirtilerek taraflara Kasım 2024'te varılan ateşkese uymaları çağrısında bulunuldu.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Üzerine düşen ışığın yüzde 99.87'sini yutan en siyah kumaş üretildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:08
SPK Başkanı Gönül: Fonlarda kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz
14:09
Bakan Tunç: 12 farklı kanunda değişiklik öngören teklif, toplam 38 maddeden oluşuyor
14:03
Öğretmen istihdamında yeni dönem: 10 soruda Milli Eğitim Akademisi
14:03
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi, tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 20 yaralı
13:52
Putin, Hindistan'a enerji sevkiyatını sürdürmeye hazır olduklarını söyledi
13:46
700 yıllık yazma eserler İstanbul'da bir araya geldi
Savunma ve havacılığın yeni nesil parçaları Erzurum Teknik Üniversitesinde üretiliyor
Savunma ve havacılığın yeni nesil parçaları Erzurum Teknik Üniversitesinde üretiliyor
FOTO FOKUS
Bodrum'da sağanak: Rögarlar taştı, caddeler göle döndü
Bodrum'da sağanak: Rögarlar taştı, caddeler göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ