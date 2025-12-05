UNIFIL: İsrail'in Lübnan'a son saldırıları BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal ediyor

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Caba, Mahruna, Baraşit ve El-Mecedil beldelerine hava saldırıları düzenlediğinin gözlemlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu saldırılarla BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiği belirtilerek taraflara Kasım 2024'te varılan ateşkese uymaları çağrısında bulunuldu.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.