Hafif Sağanak Yağışlı 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.12.2025 20:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuelalı mevkidaşı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuelalı mevkidaşı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Venezuela
Sıradaki Haber
Hakan Fidan: Suriyeli olmayan unsurların SDG'den çıkarılmasını istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:43
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
21:18
TRT'den çocuk medyasına yön veren zirve
19:57
Hakan Fidan: Suriyeli olmayan unsurların SDG'den çıkarılmasını istiyoruz
19:31
Burhanettin Duran: TRT, çocuk medyasında güçlü bir merkez haline geldi
19:38
Türkiye dünya tarihinde hibrit yörünge motoru uzayda ateşleyen ilk ülke oldu
18:27
Emine Erdoğan: TRT yayınları güvenli ve öğretici nitelikte
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
FOTO FOKUS
Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce savruldu
Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ