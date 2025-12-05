3 yaşında satrançta dünya rekoru kırdı

Hindistanlı Sarwagya Singh Kushwaha, henüz 4 yaşına bile basmadan, resmi satranç dünyasının zirvesine adını yazdırdı.

Sadece 3 yaş, 7 ay ve 20 günlük iken Uluslararası Satranç Federasyonu'ndan (FIDE) resmi derece alarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Kushwaha, bu başarısıyla, geçen yıl rekoru elinde tutan vatandaşı Anish Sarkar'ı geride bıraktı.

Madhya Pradeş'te anaokuluna devam eden Kushwaha, bu dereceyi alabilmek için gerekli olan şartı yerine getirdi: eyaletindeki turnuvalarda üç farklı dereceli oyuncuyu mağlup etti. Küçük dâhinin hızlı satranç (rapid) derecesi ise 1572 olarak belirlendi.

Baba Siddharth Singh, bu rekorun kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, oğlunun nihai hedefini de açıkladı: "Oğlumuzun Büyükusta (Grandmaster) olmasını istiyoruz."