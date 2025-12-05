Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 05.12.2025 17:09

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada tutuklu 2 sanık tahliye edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu 2 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı dava, ek bilirkişi raporu hazırlanması talebiyle 27 Şubat'a ertelendi.

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada tutuklu 2 sanık tahliye edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 10 kişi, hakim karşısına çıktı.

Sanıklar olaydaki sorumluluklarını kabul etmeyerek suçlamaları reddetti.

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, "çelişkili ifade veriyorlar, çok ihmaller var" diyerek sanıklara tepki gösterdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın adli kontrolle tahliyesine ve duruşmanın 27 Şubat'a ertelenmesine hükmetti.

Sanıklar hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis talep ediliyor.

Manisa
