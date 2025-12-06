TRT'den çocuk medyasına yön veren zirve

TRT, ülkemizin geleceği çocukların sağlıklı gelişimi için Çocuk Medyasını uluslararası bir zirve ile ele aldı. Zirvenin onur konuğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan oldu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dijital çağda çocukların ekranlardan uzak tutulmasının mümkün olmadığını ancak içeriklerin kontrol edilmesinin önemine işaret etti. TRT’nin çocuk medyasındaki faaliyetlerinden övgüyle söz etti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da küresel içerik kartellerinin çocuklar üzerinde, yabancılaşma değer erozyonu ve siber zorbalık gibi tehlikeler oluşturduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan mesajlarını "Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek" başlığıyla düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'nde verdi.

TRT yayınlarının güvenli ve öğretici niteliğine yönelik memnuniyetini dile getiren Emine Erdoğan herkesi Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamaya davet etti.

Emine Erdoğan, zirve alanında çocukların çizdiği 28 eserden oluşan "Çocuklar Büyüklerden Ne İster?" sergisini gezdi. Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İletişim Başkanı Burhaneddin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı eşlik etti.

İletişim Başkanı Duran'dan TRT'nin öncü rolüne vurgu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran açılış konuşmasında “Dijital Dadı” kavramı üzerinden tehlikelere dikkat çekti:

“Bizim medeniyetimizin, kültürümüzün değerlerini onlara anlatan, bu sosyalleşmeyi sağlayan dijital dadılar olmak durumundalar. Aksi takdirde biz bu dijital dadıların çocuklarımızın dünyasına bambaşka değerleri, bambaşka özellikleri ve hiç de arzu etmediğimiz ailemize zarar verecek unsurları getirmesiyle karşı karşıya kalabiliriz. “

Duran, çocuk medyası alanında TRT’nin öncü rolüne vurgu yaptı:

"Türkiye olarak çocuklarımızı dijital alanda daha güvenli bir geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Elbette, bu gayretimizdeki öncü rol TRT'ye düşüyor. TRT hem televizyon kanalları hem dijital platformlarıyla hem de uluslararası etkinlikleriyle, ki bu zirvede buna bir örnektir, çok kıymetli projeler hayata geçiriyor. TRT Çocuk, TRT Diyanet Çocuk, Tabi Çocuk, bunlar hepsi bizim en güvendiğimiz markalar+++ Dolayısıyla, bu anlamda çocuk medyasında güçlü bir merkez haline gelen TRT'ye, genel müdürüne ve bütün ekibe ben buradan teşekkür ediyorum."

"Çocuklar TRT'nin tanıştırdığı yerli ve milli kahramanlarla büyüyor"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da küresel boyutta içerik tehditlerine dikkati çekti, zirvenin bu alandaki önemini vurguladı:

“Eğlencenin ardına gizlenen ideolojik kodlar ve mesajlar sistematik biçimde normalleştirilmektedir küresel içerik kartellerinin yön verdiği çocuk medyasında evlatlarımız kültürel yabancılaşma değer erozyonu ve siber zorbalık gibi tehlikelerle sınanmaktadır. Dijital medya aracılığıyla çocukların fıtratını hiçe Sayan kimliklerini bulanıklaştıran sapkınlığını özendiren ve aileyi zayıflatan bir küresel hale gelmiştir. Evlatlarımızı korumak çocuk medyasını aile ekseninde ve değerler temelinde inşa etmek artık bir tercih değil bir zorunluluktur bu bağlamda TRT uluslararası çocuk medyası zirvesini aile yılında düzenlememiz oldukça anlamlıdır.”

Mehmet Zahid Sobacı, TRT’nin çocuk medyasında öncü olmayı sürdüreceğini söyledi:

“Çocuklarımız artık önceki kuşaklardaki gibi yabancı kahramanlarla değil TRT’nin onları tanıştırdığı yerli ve milli kahramanlarla büyüyor. Bugün çocuklarımızın zihinlerinin ve kalplerinlerinin emin ellerde olması hiç şüphesiz Türkiye yüzyıllarının en kıymetli kazanımlarından biridir.“