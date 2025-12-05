Gökbey helikopter, 2026 sonunda ambulans filosuna katılacak

Bakan Memişoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesince alınan 100 ambulansın Tütün İskelesi'nde düzenlenen teslim törenine katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla alınan 100 acil yardım ambulansını hizmete almanın mutluluğunu paylaşmak için biraya geldiklerini belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Halit Doğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün sahip olduğumuz acil sağlık sistemi, Türkiye'nin son 23 yılda sağlıkta gerçekleştirdiği ilerlemenin en görünür, en etkileyici ve en hayati alanlarından biridir. Bir zamanlar ulaşım imkanlarımızın sınırlı olduğu, sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu bölgelerde bugün dakikalar içinde vatandaşımıza ulaşan, dünyanın birçok ülkesinde örnek gösterilen bir kapasiteye sahibiz. Türkiye artık yalnızca kendi vatandaşına değil, bölgesine ve dünyaya da umut olan bir ülkedir. Afetlerde, savaş bölgelerinde, uluslararası insani yardım operasyonlarında en hızlı hareket eden, en organize ve en donanımlı ekipleri gönderen ülke Türkiye’dir."

"Yıl sonuna kadar filomuza 856 yeni ambulans daha katacağız"

Memişoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 574 acil yardım istasyonu ve 6 bin 308 kara ambulansı ile vatandaşa kesintisiz hizmet verdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu sayı, son 20 yılda tam 40 kat artmıştır. Bu muazzam artış, Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerinde ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından oldukça çarpıcıdır. Yıl sonuna kadar filomuza 856 yeni ambulans daha katacağız. Böylece hem araç kapasitemizi büyütmüş hem de hizmet kalitemizi daha üst bir seviyeye taşımış olacağız. Kara ambulanslarımızı, deniz ambulanslarıyla, helikopter ve uçak ambulanslarımızla tamamlıyor, dağdan denize, şehir merkezinden en ücra köylere kadar her noktaya ulaşan entegre bir sistem kuruyoruz. 2025 yılı itibarıyla 112 Acil Sağlık hizmetinden yararlanan vatandaş sayımızın 6 milyona ulaşmış olması, bu sistemin ne kadar ihtiyaç duyulan ve güvenilen bir yapı haline geldiğinin somut göstergesidir. Helikopter ve uçak ambulanslarımızla 5 bin 500’den fazla kritik hastaya ulaşarak hayat kurtaran müdahalelerin başarıyla gerçekleştirilmesi de Türkiye’nin acil sağlık hizmetlerinde geldiği üstün seviyeyi göstermektedir."

Samsun'un sağlık alt yapısı hakkında bilgi veren Memişoğlu, "Halit Doğan başkanımız, göreve geldiği günden bu yana 'Belediyecilik sadece altyapı işi değil, gönül işidir, insan hayatına dokunma işidir' diyerek şehrimize vizyoner bir liderlik yapmaktadır. Bugün hizmete aldığımız bu ambulanslar, belediyemizin devletimizle nasıl büyük bir uyum ve ahenk içinde çalıştığının, Samsun’un sağlığı için nasıl seferber olduğunun en somut ispatıdır. Başkanımız, şehrine sevdalı, hizmet aşığı bir anlayışla Samsun'a değer katmaya devam ediyor. AK Parti belediyeciliği, laf değil, icraat felsefesiyle şehirlerimizin makus talihini değiştirdi değiştirmeye devam ediyor." diye konuştu.

"Gökbey helikopterler zor coğrafyalara erişim kapasitemizi güçlendirecektir"

Yerli ve milli yatırımların önemine değinen Bakan Memişoğlu, "2026 yılı sonu itibarıyla yerli ve milli Gökbey helikopter ambulanslarımız filomuzda görev almaya başlayacaktır. Gökbey, sadece bir helikopter değildir, mühendislerimizin, bilim insanlarımızın ve Türk savunma sanayimizin kabiliyetlerinin gökyüzüne taşınmış halidir. Bu helikopterler, uçuş performansı, donanımı, yazılımı ve güvenilirliğiyle acil sağlık hizmetlerimize yeni bir soluk getirecek, zor coğrafyalara hızlı erişim kapasitemizi daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

"OED cihazlarını ülke genelinde yaygınlaştırmak üzere tarihi bir adım atıyoruz"

Acil sağlık hizmetlerinde başarının, hızlı müdahale kadar doğru yönetim, güçlü planlama ve akıllı sistemlerle mümkün olduğunu belirten Memişoğlu, Türkiye'nin dijital sağlık altyapısını acil sağlık hizmetlerine en güçlü şekilde entegre etmiş ülkeler arasında olduğunu vurguladı.

Bakan Memişoğlu, ambulansların her hareketi, her vaka ve her sürecin eş zamanlı izlenebildiğini, komuta kontrol merkezleri tarafından en doğru kararların anında verilebildiğini anlattı.

ASELSAN işbirliği ile tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarını ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını bildiren Memişoğlu, yakında yürürlüğe girecek olan OED Yönetmeliği ile 2026–2028 yılları arasında nüfus yoğunluğu yüksek tüm alanlarda OED bulundurma zorunluluğunu kademeli olarak hayata geçireceklerini aktardı.

Bu cihazların yalnızca profesyonel ekipler için değil, vatandaşlar için de kritik bir rol oynayacağını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sesli yönlendirmelerle adım adım rehberlik eden, ritmi otomatik analiz eden, gereksiz şok uygulamayan bu sistemler sayesinde herhangi bir vatandaşımız, acil bir durumda profesyonel ekiplerimiz gelene kadar hayat kurtarma zincirinin aktif bir parçası olabilecektir. Bu düzenleme, devletimizin insan hayatına verdiği değerin güçlü bir yansımasıdır. Bugün burada atılan her adım, Gökbey’den dijital altyapıya, OED cihazlarından ilk yardım eğitimlerine kadar, entegre bir sağlık sisteminin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Her yerli üretim, her eğitim, her teknoloji Türkiye’nin yarınlarına yapılmış stratejik bir yatırımdır. Acil sağlık hizmetleri yalnızca araçlardan ya da teknolojiden ibaret değildir. Bu yapının kalbi, onu ayakta tutan en büyük güç insan kaynağımızdır. Bugün 50 bine yakın Acil Sağlık Hizmetleri personelimiz ve 20 bine yakın UMKE gönüllümüz, sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok bölgesinde Türkiye’nin merhametini, sorumluluk duygusunu ve insan hayatına verdiği değeri temsil etmektedir. Her birine gönülden teşekkür ediyorum."