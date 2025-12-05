Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.12.2025 17:22

Adana'da orman yangını çıkaran sanığın en az 10 yıl hapsi istendi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanı kundakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık için en az 10 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'da orman yangını çıkaran sanığın en az 10 yıl hapsi istendi

Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkiindeki ormanlık alanda 25 Temmuz'da çıkan yangına ilişkin tutuklanan T.Y.G. (19) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Sarıçam Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürülen ve kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında 250 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirtildi.

İhbardan 5 dakika sonra olay yerinde görülen bir pikabın, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı aktarılan iddianamede, "Yarımca Mahallesi'ndeki sağlık ocağının bahçesinde park halinde bulunan araçtaki kişilerin T.Y.G. ile suça sürüklenen çocuklar M.G. ve R.Y. oldukları tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Piknikte ateş yakmaktan ceza yedikleri için ekipleri tehdit etmiş

Daha önce sanık T.Y.G. ve akrabaları hakkında aynı yerde piknik yaparken ateş yaktıkları için orman personelince para cezası uygulandığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Ekiplerin şüphelilere idari para cezası düzenlediği sırada sanığın akrabalarından A.T.G'nin 'Siz bundan sonra göreceksiniz orman nasıl yakılır' dediği, bu söz ve olay hakkında da tutanak tanzim edildiği belirlenmiştir." denildi.

Sanığın ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Suça sürüklenen çocuklar ile sanık T.Y.G'nin, fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek Coşanlar mevkiindeki ormanlık alanı kundakçılık yöntemiyle yaktıklarının tespit edildiği, bu anlatımlarla birlikte T.Y.G'nin kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşılmıştır."

Ehliyetsiz araç kullandıkları için jandarmadan kaçtıklarını savundu

İddianamede ifadesine yer verilen sanık, şu beyanda bulundu:

"Köyde su kesik olduğu için su almak amacıyla M.G'nin kullandığı 01 ATC 487 plakalı araçla Coşanlar Mahallesi'ne gittik. Yanımızda R.Y. de vardı. Su ihtiyacımızı karşıladıktan sonra jandarma ekipleriyle karşılaştık. M.G'nin ehliyeti olmadığı için jandarma ekiplerinden kaçtık. Orman yangınını görmedik."

Olaya karışan ve 18 yaşından küçük olan M.G. ile R.Y. hakkında ayrı yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
Adana Orman Yangını
Sıradaki Haber
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak
17:39
ÖSYM hafta sonu üç sınav düzenleyecek
17:19
Netflix, Warner Bros Discovery'yi 82,7 milyar dolara almak için anlaştı
17:34
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada tutuklu 2 sanık tahliye edildi
17:09
Gökbey helikopter, 2026 sonunda ambulans filosuna katılacak
17:29
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ