BM: Sudan'da sivillere yönelik şiddet arttı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM insani yardım ekiplerinin, Kurdufan'da artan şiddetle birlikte sivillere yönelik tehlikenin de arttığı uyarısında bulunduğunu aktaran Dujarric, "Sudan'daki insani yardım ekibi, Kurdufan genelinde artan şiddeti ve birçok şehri tecrit eden kuşatmaları en sert ifadelerle kınayan bir açıklama yayımladı." dedi.

Dujarric, insani yardım çalışanlarının, Güney Kurdufan'daki Kadugli ve Delenc'te insanların aşırı zorluklar, ciddi hareket kısıtlamaları ve temel hizmetlere ve korumaya sınırlı erişimle karşı karşıya olduklarını söylediğini aktardı.

"Kadugli'de kıtlık koşulları tespit edilirken, Batı Kurdufan eyaletindeki Babanusa şehrinde de sürekli saldırılar bildirildi." diyen Dujarric, kıtlığın Kurdufan'daki diğer bölgelere yayılma riski bulunduğunu vurguladı.

Dujarric, yardım çalışanlarının, Kurdufan bölgesinde bulunan yaklaşık 1,1 milyon insana temel yardım ulaştırmak için olağanüstü risklerle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekti.

Çatışmalara katılan taraflara, insani yardım çalışanları ile kuşatma altındaki bölgelerden kaçan sivillerin korunması çağrısı yapan Dujarric, "İhtiyaç duyan herkese güvenli ve kesintisiz erişim sağlamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.