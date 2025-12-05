Açık 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.12.2025 06:31

BM: Sudan'da sivillere yönelik şiddet arttı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Kurdufan bölgesinde şiddetin ve sivillere yönelik tehlikenin arttığını bildirerek, Güney Kurdufan eyaletindeki Kadugli kentinde kıtlık koşullarının tespit edildiği ve bunun diğer bölgelere yayılma riskinin bulunduğu konusunda uyardı.

BM: Sudan'da sivillere yönelik şiddet arttı
[Fotograf: AA]

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM insani yardım ekiplerinin, Kurdufan'da artan şiddetle birlikte sivillere yönelik tehlikenin de arttığı uyarısında bulunduğunu aktaran Dujarric, "Sudan'daki insani yardım ekibi, Kurdufan genelinde artan şiddeti ve birçok şehri tecrit eden kuşatmaları en sert ifadelerle kınayan bir açıklama yayımladı." dedi.

Dujarric, insani yardım çalışanlarının, Güney Kurdufan'daki Kadugli ve Delenc'te insanların aşırı zorluklar, ciddi hareket kısıtlamaları ve temel hizmetlere ve korumaya sınırlı erişimle karşı karşıya olduklarını söylediğini aktardı.

"Kadugli'de kıtlık koşulları tespit edilirken, Batı Kurdufan eyaletindeki Babanusa şehrinde de sürekli saldırılar bildirildi." diyen Dujarric, kıtlığın Kurdufan'daki diğer bölgelere yayılma riski bulunduğunu vurguladı.

Dujarric, yardım çalışanlarının, Kurdufan bölgesinde bulunan yaklaşık 1,1 milyon insana temel yardım ulaştırmak için olağanüstü risklerle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekti.

Çatışmalara katılan taraflara, insani yardım çalışanları ile kuşatma altındaki bölgelerden kaçan sivillerin korunması çağrısı yapan Dujarric, "İhtiyaç duyan herkese güvenli ve kesintisiz erişim sağlamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Sudan
Sıradaki Haber
Visa, Suriye'de faaliyetlere başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:24
6 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
07:11
Hazreti Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri başlıyor
07:06
Mavi yüzgeçli orkinos kotası 3 bin 95 tona yükseldi
07:18
İstanbul'da kadın sürücüye saldıran kişi yakalandı
06:50
Fitch, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltti
06:43
Yılın son faiz kararı 11 Aralık'ta açıklanacak
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
FOTO FOKUS
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ