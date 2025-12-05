Açık 1.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 05.12.2025 07:05

Mavi yüzgeçli orkinos kotası 3 bin 95 tona yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) Toplantısı'nda, Türkiye'nin mavi yüzgeçli orkinos kotasının yaklaşık yüzde 20 artarak 2 bin 600 tondan 3 bin 95 tona yükseldiğini bildirdi.

Mavi yüzgeçli orkinos kotası 3 bin 95 tona yükseldi
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

Balıkçılık sektöründe uluslararası bir başarı daha elde edildiğini belirten Yumaklı, ICCAT'ın yıllık olağan toplantısının, mavi yüzgeçli orkinos başta olmak üzere pek çok türde yönetim planlarının ele alındığı yoğun müzakerelerle tamamlandığını ifade etti.

Yumaklı, Türkiye'nin etkin temsili ve kararlı diplomasisi sayesinde, mavi yüzgeçli orkinos kotasının yaklaşık yüzde 20 artarak 2 bin 600 tondan 3 bin 95 tona yükseldiğini aktararak, "Bu kazanımla balıkçılık sektörümüz yıllık 400 milyon lirayı aşkın ilave gelir elde edecek, Türkiye'nin uluslararası su ürünleri piyasasındaki güçlü konumu daha da pekişecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık
