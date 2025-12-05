Açık 1.6ºC Ankara
TRT Haber 05.12.2025 07:20

6 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle 6 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına beklenen Antalya, Aydın, Burdur, Isparta ve İzmir için "sarı", Muğla için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
