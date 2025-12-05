Açık 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 05.12.2025 06:14

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun büyük bölümü yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun iç ve kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile güneyi, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun iç ve batısı yağışlı geçecek. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu ise yurdun tamamı yağışlı geçecek. Yağışların Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Karabük'te otomobil ağaca çarpıp devrildi: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:24
6 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
07:11
Hazreti Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri başlıyor
07:06
Mavi yüzgeçli orkinos kotası 3 bin 95 tona yükseldi
07:18
İstanbul'da kadın sürücüye saldıran kişi yakalandı
06:50
Fitch, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltti
06:43
Yılın son faiz kararı 11 Aralık'ta açıklanacak
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
FOTO FOKUS
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ