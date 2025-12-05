Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun iç ve kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile güneyi, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun iç ve batısı yağışlı geçecek. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu ise yurdun tamamı yağışlı geçecek. Yağışların Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.