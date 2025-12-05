Açık 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 05.12.2025 06:41

Yılın son faiz kararı 11 Aralık'ta açıklanacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını 11 Aralık Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5 seviyesine indirmişti.

Yılın son faiz kararı 11 Aralık'ta açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar verilmişti.

TCMB Başkanı Karahan'dan dezenflasyon vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

"Faiz indirimleri enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir"

Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini anlatan Karahan, "Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Politika faizindeki gerileme piyasa faizlerine yansımaktadır." görüşlerini paylaştı.

Uzun vadeli kredilerin payının sıkılaşma döneminde arttığını bildiren Karahan, şunları kaydetti:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

ETİKETLER
Merkez Bankası Faiz Enflasyon
Sıradaki Haber
Vergi düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:24
6 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
07:11
Hazreti Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri başlıyor
07:06
Mavi yüzgeçli orkinos kotası 3 bin 95 tona yükseldi
07:18
İstanbul'da kadın sürücüye saldıran kişi yakalandı
06:50
Fitch, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltti
06:33
BM: Sudan'da sivillere yönelik şiddet arttı
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
FOTO FOKUS
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ