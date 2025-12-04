Vergi düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, vergilere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 40 maddelik teklifle, emlak vergisinde yaşanan yüksek artışlara yönelik çözüm sağlanacak. Buna göre 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi değerleri 2025 yılına ait vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek.

Düzenlemeyle emlak vergi değeri mükelleflerin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yıl vergi değerinin üzerinden değerleme oranı kadar artırılacak.

Kabul edilen teklif ile bir yıl içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisna kaldırılacak.

Gayrimenkul alım satımında düşük bedel göstermenin cezası artacak.