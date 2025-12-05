Açık 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.12.2025 00:51

Trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek aracına zarar veren şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek aracına zarar veren T.T'nin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne giren bu maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:13
Visa, Suriye'de faaliyetlere başlayacak
23:18
Vergi düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:48
Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zara verdi
22:51
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
22:50
Yapay zeka ikna ediyor ama yalan söylüyor
22:26
Ateşkes ihlallerini sürdüren katil İsrail ordusu, Gazze’nin doğusunda Filistinli bir kadını öldürdü
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
FOTO FOKUS
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ