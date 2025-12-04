Açık 4.2ºC Ankara
Türkiye
DHA 04.12.2025 21:24

Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Osmaniye’de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi’nde sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, iki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçlarda sıkışanlardan 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Osmaniye Trafik Kazası Polis
