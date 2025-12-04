Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
AA 04.12.2025 20:45

Güngören'de binada patlama: 2 yaralı

İstanbul Güngören'de bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Güngören'de binada patlama: 2 yaralı

Güven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamanın yaşandığı dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Güngören'de binada patlama: 2 yaralı

İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülüyor

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, saat 19.00 sıralarında Güngören ilçesi Güven Mahallesi Hanzer Sokak'ta bulunan bir binada patlama meydana geldiği, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olay sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada iki kişi yaralanmıştır. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Doğal gaz İstanbul AFAD
